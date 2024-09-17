Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ), Fethiye başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan su sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Ecebeli mevkiindeki su sıkıntısını çözmek için yapılan son müdahale ile bölge sakinleri kesintisiz suya kavuştu.

Modüler depo ve pompa sistemi ile su sorunu tarih oldu

MUSKİ ekipleri, yaz aylarında özellikle Ecebeli mevkiinde su kesintilerine neden olan sorunları çözmek amacıyla, Yeşil Üzümlü Mahallesi’ne 25 metreküp kapasiteli bir modüler depo kurdu. Bu depo sayesinde, bölgeye su sağlamak için Yeşil Üzümlü’den su basacak bir pompa montajı da gerçekleştirildi. Elektrik problemi yaşanan bölgede jeneratör kurularak pompanın kesintisiz çalışması sağlandı. Böylece, uzun süredir devam eden su kesintileri sona erdi.

Bölge halkı rahat bir nefes aldı

Ecebeli mevki sakinlerinden Birol Ganioğlu, bölgede yaşanan su sorununun MUSKİ’nin çalışmalarıyla çözüldüğünü belirterek, “Son yıllarda su sıkıntısı daha da artmıştı. Şimdi yapılan depo ve pompa sistemi sayesinde artık suyumuz var. Başkan Ahmet Aras’a ve ekibine teşekkür ederiz” dedi. Mahalle muhtarı Cengiz Çatal ise “Yüksek kesimlere su ulaşmıyordu, ancak MUSKİ kısa sürede bu sorunu çözdü. Artık mahallemizde su sıkıntısı kalmadı” ifadelerini kullandı.