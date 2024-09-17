TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, deplasmanda Bulvarspor’u 3-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Bu önemli zaferin ardından yeşil-kırmızılılar, hafta sonu oynayacakları Elazığ FK maçı öncesi moral buldu. Futbol şube yönetimi, İstanbul deplasmanında alınan galibiyetin primlerini 25’er bin TL’ye çıkararak haftanın ilk gününde futbolculara ödedi. Bu prim dopingiyle Karşıyaka, pazar günü kendi sahasında oynayacağı Elazığ FK karşılaşmasına moral depolayarak hazırlanıyor.

Taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak

Sezonun ilk haftasında evinde Kırşehirspor ile golsüz berabere kalan Kaf-Kaf, bu kez Alsancak Stadı’nda taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak. Karşıyaka’nın, Elazığ FK maçına büyük bir taraftar kitlesiyle çıkması bekleniyor. Şampiyonluk yarışında önemli rakiplerinden olan Bursaspor’un geçtiğimiz hafta Tokatspor karşısında kırdığı 41 bin 300 seyirci rekorunun ardından, Karşıyaka da kendi sahasında önemli bir taraftar desteğiyle seri galibiyet yakalamayı hedefliyor.

Bursaspor’un rekor kırdığı maçı kent protokolünün de izlediği bilinirken, Karşıyaka’nın da bu hafta sonu tribünleri dolduracak taraftarları ve güçlü sahasıyla Elazığ FK karşısında zafer arayacağı belirtiliyor.