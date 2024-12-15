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Son 4 haftada 3’üncü galibiyetini alan ve 6 maçtır yenilmeyen Fethiyespor, puanını 25’e yükseltti. Formda ekibin hedefi, galibiyet serisini devam ettirerek üst sıralara tırmanmak.

Altekma, Galatasaray'a 2-3 mağlup oldu

Altekma, Galatasaray'a 2-3 mağlup oldu

Konuk ekip Erzincanspor’un 45’inci dakikada İrfan’ın penaltı golüyle farkı azaltmasına rağmen bu gol, puan için yeterli olmadı.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Fethiyespor , sahasında ağırladığı 24Erzincanspor’u 3-1 mağlup ederek son haftalardaki yükselişini sürdürdü. Fethiye İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Mehmet Kaan, 22’nci dakikada Samed ve 90’ıncı dakikada Ahmet Dereli kaydetti.

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