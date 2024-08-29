TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Fethiyespor, Trabzonspor'dan ayrılan 23 yaşındaki kaleci Arda Akbulut'u kadrosuna kattı.

Muğla ekibi, Arda ile 2 yıllık sözleşme imzaladı ve oyuncunun lisansını çıkardı. Henüz resmi açıklama yapılmayan transferde, Arda Akbulut'un geçen sezonun ilk yarısında Adanaspor, ikinci yarısında ise 1461 Trabzon'da kiralık olarak forma giydiği belirtildi.

Trabzonspor'da profesyonel olarak Süper Lig'de 3 maçta kaleyi koruyan genç kaleci, kariyerine Fethiyespor'da devam edecek.