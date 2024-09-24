Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde yapılanmanın en üst düzey sivil sorumlusunun Adil Öksüz olduğu biliniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cihat Yıldız’ın Öksüz’ün yurtdışına kaçmasına yardımcı olduğu iddialarını araştırdı ve iddianame hazırladı. İddianamede, Yıldız’ın firari olduğu ve yakalandığı esnada 'Mustafa Yıldız' ismiyle kimlik tanıttığı bilgisi yer aldı.

Bank Asya hesabında şaşırtıcı artış

İddianamede, Yıldız’ın Bank Asya’daki hesabında 17-25 Aralık darbe teşebbüsünden sonra 83 bin 736 TL'lik bir artış olduğu belirtildi. Ayrıca, Yıldız'ın örgüte ait çeşitli kuruluşlarda kaydının bulunduğu ve telefonunda FETÖ mensuplarınca kullanılan kriptografik haberleşme uygulamaları olan ‘Kakao’ ve ‘ByLock’un tespit edildiği ifade edildi.

Şüphelinin ifadesi

Cihat Yıldız, 16 Ağustos'ta Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından rutin bir uygulama sırasında yakalandı. Yıldız, Savcılıkta verdiği ifadede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bir bağlantım yok. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra sağda solda takıldım," şeklinde savunmada bulundu. Ayrıca, Adil Öksüz ile olan tanışıklığını 2010-2011 yıllarında tefsir konusundaki sohbetlere katılmasına dayandırdı.

Gizli tanık ifadesi

İddianamede, FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasında görev yapan gizli tanık "AKSİYON"un 27 Mart 2018 tarihindeki ifadesine de yer verildi. Tanık, Adil Öksüz’ün yurt dışına kaçırılması planının yapıldığını ve Cihat Yıldız’ın Öksüz’ü kendi evinden aldığını belirtti. Gizli tanık, "Adil Öksüz’ün siyah bir valiz içerisindeki şahsi eşyalarını Bahadır (Cihat Yıldız) alarak önden çıktı" ifadesini kullandı.

Yargılanma süreci

Hazırlanan iddianamede Cihat Yıldız’ın 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması' suçlarından 17 yıldan 28 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.