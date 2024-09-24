CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak kararının İstinaf Mahkemesi'nde onanması halinde, ülkeyi erken seçime zorlayacaklarını açıkladı. Anadolu’yu adım adım dolaşacaklarını ve siyasi mücadelenin güçleneceğini belirten Günaydın, “Erken seçimi 2026- 2027'ye bırakmadan memleketi seçime zorlayacak bir hale dönüştüreceğiz. 'Sizinle istediğim gibi oynarım' diyebilen, mahkûm edebilecek bir gücü ben tanımıyorum ve CHP bunun sınavını Anadolu'da illerde teker teker verecek” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla yargılandığı davada, İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve dört yıllık “siyasi yasak” kararı verilmişti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kararla ilgili olarak İstinaf Mahkemesi'nden çıkacak sonucu beklediklerini ve kararın onanması durumunda Yargıtay sürecinde mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

“Anadolu'yu dolaşacağız”

Gökhan Günaydın, Sözcü Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e verdiği demeçte, İmamoğlu kararı onanırsa nasıl bir strateji izleyeceklerini açıkladı. Günaydın, “İstinafta İmamoğlu kararı onanırsa, bunu Yargıtay'da çıkmamasını sağlamaya çalışacağız. Şüphesiz yapacağımız darbe değil. Anadolu'yu adım adım dolaşacağız” diyerek, halkla buluşmalarını artıracaklarını ifade etti. Günaydın, bu süreçte CHP'nin memleketi erken seçime zorlayacak bir hareketin liderliğini yapacağını belirtti:

"Bizim planımız şu: İstinafta, İmamoğlu kararı onanırsa, bunun Yargıtay'da çıkmamasını sağlamaya çalışacağız. Şüphesiz yapacağımız darbe değil. Yapacağımız Anadolu'yu adım adım dolaşacağız. Hiç kimse temyizde o kararı çıkartmaya cesaret edemeyecektir. Erken seçimi 2026- 2027'ye bırakmadan memleketi seçime zorlayacak bir hale dönüştüreceğiz. 'Sizinle istediğim gibi oynarım' diyebilen, mahkûm edebilecek bir gücü ben tanımıyorum ve CHP bunun sınavını Anadolu'da illerde teker teker verecek. Milyonlarca vatandaş memleketin gündemine bunu hep beraber getireceğiz. Böyle bir karar çıkması halinde hukukta da siyasette de uluslararası alanda da yapacağımız bellidir. Onlara, çok yanlış düşünce içerisinde olduklarını kanıtlayacak güce sahibiz.”

Erken seçim çağrısı

CHP'nin stratejisinin temel noktası, 2026-2027’ye bırakmadan erken seçim çağrısı yapmak olacak. Günaydın, milyonlarca vatandaşın bu süreçte CHP'nin yanında yer alacağına inandığını dile getirirken, İmamoğlu’nun cezalandırılmasıyla ilgili kararın Türkiye siyaseti üzerindeki olası etkilerine de dikkat çekti. Günaydın, "Hiç kimse temyizde o kararı çıkartmaya cesaret edemeyecektir. Erken seçimi memlekete zorlayacak bir hâle dönüştüreceğiz" şeklinde kararlılıklarını ifade etti.

'Yeni anayasa' tartışması: “AKP'nin demokrasiyi geliştirmek gibi bir derdi yoktur”

Günaydın, aynı röportajda Anayasa değişikliği konusuna da değinerek, AKP ile bu konuda bir uzlaşmanın mümkün olmadığını belirtti. AK Parti'nin demokratikleşme gibi bir amacının olmadığını söyleyen Günaydın, partisinin Anayasa değişikliği taleplerine karşı mesafeli bir duruş sergileyeceğini dile getirdi:

“AKP ile hiçbir şekilde Anayasa değişikliği için masaya oturulmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü AKP'nin demokrasiyi geliştirmek gibi bir derdi yoktur. Daha önce yaptıkları değişiklikle nasıl istismarcı bir Anayasa yaptılarsa, 2024-2025'te de aynı işi yapacaktır. Bunu kendi iktidarını mümkünse bir miktar daha uzatabilmek için can havliyle yapacaktır. CHP olarak neden ben buna destek vereyim, işin içerisinde olayım. Asla bu kabul edilebilir değildir. Bu görüşümü parti içerisinde savunmaya devam edeceğim. Partinin de benzer düşüneceğini ifade ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel, defalarca Cumhurbaşkanına, 'Mevcut Anayasa'yı uyguladın mı ki yeni bir anayasanın derdine düşüyorsun' dedi.”