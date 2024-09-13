Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Ş.B. ve eşi T.B. cezaevine gönderildi. Aynı operasyonda yakalanan iki insan kaçakçısı ise tutuklandı, diğer bir kişi serbest bırakıldı.

Kaçış planı çözüldü

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B. (49) ile cezaevinden şartlı tahliye edilen eşi T.B. (52) hakkında yurt dışına kaçış planı yaptığı bilgisine ulaştı. Operasyon, çiftin insan kaçakçıları ile irtibat kurarak İzmir'den Çanakkale'ye geçeceği bilgisi üzerine başlatıldı.

Operasyonun detayları

Ekipler, Balıkesir-Çanakkale il sınırında durdurdukları üç araçta, Ş.B. ve T.B. ile birlikte insan kaçakçısı oldukları belirlenen A.K. (26), Y.K. (35) ve O.K. (27) isimli kişileri gözaltına aldı. Ş.B. ve T.B., yurt dışına kaçış planları sırasında yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Adli süreç ve sonuçlar

İzmir İlamat Bürosu tarafından yapılan işlemlerde, FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olan eski öğretmen Ş.B., cezaevine gönderildi. Eşi T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnsan kaçakçısı A.K. ve Y.K., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, ancak O.K. serbest bırakıldı.