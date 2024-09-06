Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Kara Harp Okulu mezuniyetinde 2016 öncesinin yemin metnini okuyan Teğmen Ebru Eroğlu’nun, okul komutanı tarafından sorgulandığını ve Eroğlu’nun burada “Herkes bizi tarikatçı-cemaatçi diye konuşuyor. Biz Atatürkçüyüz. Yaptığımdan pişman değilim” şeklinde yanıt verdiğini iddia etti. Olay, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Ebru Eroğlu’nun tepkisi: "Biz Atatürkçüyüz"

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok’un açıklamalarına göre, Kara Harp Okulu Komutanı, mezuniyet töreninde kılıçlarını kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve 2016 öncesinin yemin metnini okuyan teğmenleri mezuniyetin ardından çağırdı. Komutanın, "Neden böyle bir şey yaptınız? Herkes bu olayları konuşuyor. Yapmamalıydınız” dediği iddia edilirken, Teğmen Ebru Eroğlu’nun ise, “Biz Atatürkçüyüz. Hiçbir cemaat ve tarikatla ilgimiz olmadığını herkes gördü. Yaptığımdan pişman değilim" yanıtını verdiği öne sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, büyük yankı uyandırırken, Üçok, Kara Harp Okulu komutanlığının kendi içinde idari bir soruşturma başlattığını da iddia etti. Üçok, konunun sosyal medyadaki tepkiler üzerine farklı bir yöne evrilmemesini umduğunu ifade etti.

Mustafa Önsel’in yorumları

Görüntüleri sosyal medyada ilk kez paylaşan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel de olayla ilgili olarak, bu yeminin Atatürk’e yönelik hakaretlere bir tepki ve teğmenler üzerindeki cemaat-tarikat algısına karşı bir duruş olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

++++Diğeri de, özellikle muhalif kesimde bu çocuklara karşı, yaygın biçimde hepsinin tarikat ve cemaat yanlısı olduğu şeklindeki algıya yöneliktir diye değerlendiriyorum.



Yani her kesime karşı gençliklerinin verdiği heyecanla bu şekilde tepki vermişler!++++ — Mustafa Önsel (@mustafaonsel) September 2, 2024