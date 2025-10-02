Edirne’de bir eve düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4’ü FETÖ şüphelisi 15’i düzensiz göçmen toplam 19 kişi yakalandı.

Operasyon detayları

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin göçmenlerle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarına dair istihbarat aldı. Bu doğrultuda Çavuşbey Mahallesi’nde bir eve operasyon düzenlendi.

Yakalanan şahıslar

Operasyonda 4’ü FETÖ şüphelisi, 15’i düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Güvenlik birimleri ve destek

Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan çalışmalar, yasa dışı yurt dışı geçişleri engelleme ve terör örgütü üyelerinin yakalanması açısından önemli bulundu.