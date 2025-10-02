Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşmasında 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı 21 Ekim’e erteledi.

Sanıkların durumu ve yargılanma süreci

Duruşmada, 18 yaşından küçük 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık avukatları, cezai indirim için “engelli raporu” aldıkları iddialarını gündeme getirdi. Ancak Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, dosyada sanıkların akli melekelerinin yokluğuna dair herhangi bir rapor sunulmadığını ve sunulamayacağını belirtti.

Barkın, sanıkların soruşturma aşamasında ceza ehliyetine sahip olduklarının adli tıp raporu ile belirlendiğini açıkladı. Ayrıca, sanıklar için haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın en üst sınırdan cezalandırma talep edildi.

İştiraken adam öldürme suçlaması

Avukat Barkın, davaya sonradan eklenen 2 sanık dahil, tüm sanıkların “iştiraken adam öldürme” suçundan ceza alabileceğini söyledi. Cumhuriyet savcısı, ilk 2 sanık için “çocuğa karşı kasten öldürme”, diğer 2 sanık için ise “çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım” şeklinde mütalaa sundu.

Duruşma sonrası açıklamalar

Anne Yasemin Minguzzi, duruşma sonrası yaşanan gerginlikle ilgili şunları söyledi:

“Dördünü de karşımda görünce kendimi tutamadım. Ama bana göre her şey yolunda gidiyor. Karar 21 Ekim’de çıkacak.”

Kamuoyunun ilgisi

Duruşmaya destek için çok sayıda vatandaş adliye koridorlarında toplandı. “Emsal karar istiyoruz” sloganları eşliğinde Minguzzi davasına destek gösterildi.