Aydın’da terör suçundan aranan firari yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde hakkında terör suçundan kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyon sonucu yakalandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan firari, saklandığı adreste tespit edilerek gözaltına alındı.
Operasyon, Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortak yürütüldü.
Ekipler, firarinin yerini teknik ve fiziki takip sonucu belirledi.
Belirlenen adrese düzenlenen baskında şüpheli, herhangi bir direniş göstermeden yakalandı.
Firari tutuklanarak cezaevine gönderildi
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Yetkililer, FETÖ/PDY başta olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.