Çeşme Ilıca Hotel, Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında çalışan kadınlara özel farkındalık etkinliği düzenledi. Medicana Çeşme Tıp Merkezi uzmanları, erken teşhisin önemine dair hem sözlü hem uygulamalı bilgilendirmeler yaptı.



Kadın Personele Özel Sağlık Desteği

Ilıca Hotel, çalışan kadınların sağlığını öncelik haline getirerek tüm katılımcılara ücretsiz meme muayenesi ve ultrason taraması hediye etti. Etkinlikte Medicana Çeşme Tıp Merkezi’nden Başhekim Vekili Uzm. Dr. Pelin Pınar, Op. Dr. Cem Kınık ve Ebe Hemşire Gülden Barman yer aldı.

Genel Müdürden Farkındalık Vurgusu

Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan, etkinlikte şunları söyledi:

“Kadın sağlığına yönelik farkındalık, erken teşhisin ilk adımıdır. Çalışanlarımızın sağlığına değer veriyor, onlara yaşamın her alanında destek olmayı sürdürüyoruz. Bu değerli iş birliği için Medicana Çeşme Tıp Merkezi’ne teşekkür ediyoruz.”

Meme Kanseri Hakkında Bilgilendirme

Op. Dr. Cem Kınık, meme kanseri risk faktörleri ve belirtilerini aktararak erken tanının hayat kurtardığını vurguladı:

“50 yaş üzeri kadınlarda daha sık görülen meme kanseri, aile öyküsü, alkol kullanımı ve uzun süreli hormon tedavisi ile ilişkili olabilir. Her kadının adet bitiminden 7–10 gün sonra kendi kendine meme muayenesi yapması hayati önem taşır.”

Uygulamalı Eğitim ve Beslenme Önerileri

Ebe Hemşire Gülden Barman, katılımcılara kendi kendine meme muayenesi yöntemlerini uygulamalı olarak gösterdi. Otel Diyetisyeni Gizem Çakıl, sağlıklı beslenmenin kanser üzerindeki etkilerini anlattı. Otel Hemşiresi Zelal Kutlar ise erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik, tüm katılımcılara yapılan taramalar ve sağlıklı ikramların ardından pasta kesimiyle sona erdi. Katılımcılar hem sağlık bilinci kazandı hem de farkındalık artırıldı.