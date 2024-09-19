Erzurum’da gerçekleştirilen operasyon sonucu, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay A.Ç. yakalandı ve gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye yönelik yürütülen kapsamlı bir çalışma sırasında önemli bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve Hava Astsubay olarak görev yaparken ihraç edilen A.Ç. yakalandı.

Cezaevine teslim edildi

Yakalanan A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. İlgili yetkililer, bu yakalamanın, FETÖ ile mücadelenin etkinliğini artırma ve adaletin sağlanması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.