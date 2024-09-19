Kadın futbolunun küresel ekonomiye etkisi giderek artıyor. 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ardından yapılan araştırmalar, turnuvanın küresel GSYİH’ya 1,9 milyar dolar, hane gelirlerine ise 932 milyon dolar katkıda bulunduğunu ve 38 binin üzerinde istihdam yarattığını gösterdi. Kadın futbolu sadece spor sahalarında değil, ekonomik arenada da büyük bir güç haline geliyor.

Bu yükselişin bir devamı olarak, 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın da spor sahnesinde önemli bir konuma gelmesi bekleniyor. Kadın futbolu, sponsorlukların, medya haklarının ve artan yatırımların etkisiyle evrim geçiriyor. Milliyet'in haberine göre, Visa'nın "Kadın Futbolunda Bileşik Etki" adlı araştırması, bu spordaki en önemli gelişim alanlarını gözler önüne seriyor. Sponsorluk faaliyetlerinin hızla artması, büyük stadyumlardaki maçların sayısının çoğalması ve medya haklarına yapılan yatırımlar, kadın futbolunun daha geniş kitleler tarafından takip edilmesine olanak sağladı.

Taraftarların %50'den fazlası 3 senelik

Araştırmaya göre, kadın futbolu taraftarlarının %53'ü son üç yılda bu spora ilgi duymaya başladı. Genç nesiller arasında bu oran %62'ye kadar çıkıyor. Ayrıca, taraftarların %44'ü önümüzdeki üç yıl içinde kadın futboluyla daha yakın bir ilişki kurmayı bekliyor.

Kadın futbolu taraftarları, markaların sporun görünürlüğünü artırma ve gelişiminde önemli rol oynadığını düşünüyor. Visa'nın araştırmasına göre, Birleşik Krallık'taki kadın futbolu taraftarları, genel nüfusa kıyasla daha yüksek satın alma gücüne sahip ve spor ürünlerine %71, eğlenceye ise %41 daha fazla harcama yapıyor.