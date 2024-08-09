Bursa’da uzun süredir aranan FETÖ’nün "Şike ve Kumpas" hakimi olarak bilinen eski hakim Hikmet Şen, polis operasyonuyla yakalandı. Şen, FETÖ’nün "Gaybubet" olarak adlandırdığı saklanma evlerinde gizleniyordu.

Başarılı operasyon sonrası yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’cü eski hakim Hikmet Şen’in Üçevler Mahallesi’nde yer alan örgüte ait "Gaybubet" evlerinde saklandığını belirledi. 2018 yılından bu yana aranan Şen, örgütün gizli evlerinde saklanarak yakalanmaktan kaçınıyordu. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından, şafak vakti düzenlenen operasyonda, özel harekat polislerinin desteğiyle "Gaybubet" evinde kıskıvrak yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan Hikmet Şen, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şen’in örgüt içinde "Şike ve Kumpas" hakimi olarak görev yaptığı ve "Oda TV Kumpası hakimi" olarak tanındığı tespit edildi.