Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen dev operasyon sonucunda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'ye finansman sağlayan isimler sorgulanıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla FETÖ'nün mali organizasyonlarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, bu sabah erken saatlerde 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bank Asya hissedarları arasında kritik isim: Erdal Babadağ

Operasyon kapsamında, Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldığı öğrenildi. FETÖ'nün finansman sağlayan yapılarından biri olarak bilinen Bank Asya'daki bağlantılar, soruşturmanın odak noktasını oluşturuyor.

Sorgulama devam ediyor

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar hakkında başlatılan işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.