Gezi Parkı olaylarına katılmaları için sanatçılara yönlendirmeler yaptığı ve Osman Kavala gibi isimlerle yoğun iletişimde olduğu iddialarıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı tehdit oluşturma suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Ünlü oyuncu Tolga Karel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Barım’ın tutuklanmasına mutlu olduğunu belirtti ve durumu sert bir şekilde eleştirdi.

"Geç kalınmış bir operasyon"

Karel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Ayşe Barım olayı öyle basit bir olay değil. 7 yıldır Amerika’da yaşıyorum. Bir gün bile milletimi kötülemedim. Gittiğim her yerde Türk olduğumu, Türkiyeli olduğumu söylemekten hep gurur duydum ama bu insanlar öyle değil!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Barım’ın tutuklanmasını “geç kalınmış bir operasyon” olarak nitelendirerek, savcıların kararını takdir ettiğini belirtti.