Resül Kara, ATA Parti Tire İlçe Başkanlığı görevine resmen başladı

ATA Parti'nin 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirdiği kurultay sonrası Tire İlçe Başkanlığı görevine seçilen Resül Kara, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00’te Tire İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasını aldı. Kara, mazbatasını almasıyla birlikte görevine resmen başladı.

Kara: “Mazbata milletimizin emanetidir”

Görev teslimi sonrasında açıklamalarda bulunan Resül Kara, sürece destek veren tüm partililere ve dava arkadaşlarına teşekkür etti. Kara, “Bu mazbata sadece bir görevlendirme değil, Türk milletinin bizlere bıraktığı bir emanettir. Bu sorumluluğu namusumuz bilerek taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Teşekkür mesajı yayımladı

Kara, konuşmasında ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek’e, İzmir İl Başkanı Sema Üna’ya, il yöneticilerine ve Tire’deki parti teşkilatına teşekkür etti. Mazbata törenine katılan yönetim kurulu üyelerine de özel olarak minnettarlığını iletti.

İlkeli ve halk odaklı siyaset vurgusu yaptı

Yeni dönemde izleyecekleri yol haritasına ilişkin bilgi veren Kara, ATA Parti’nin milli ve ahlaki çizgisine bağlı kalarak Tire’de halkla iç içe, ilkeli ve kararlı bir siyaset anlayışını benimseyeceklerini ifade etti. Görev süresi boyunca Tire halkının ihtiyaçlarını önceleyen bir yaklaşım sergileyeceklerini belirtti.

Teşkilatta birlik mesajı verildi

Mazbata töreni sonrasında ATA Parti Tire İlçe Başkanlığı’nda birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Parti üyeleri, yeni dönemin Tire için hayırlı olması temennisinde bulunurken, Resül Kara önderliğinde teşkilatın daha da güçleneceği mesajı verildi.