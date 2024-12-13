77 yaşındaki Fevzi Besli, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 100 Yaş Evi’nde bilgisayar odasındaki imkanlarla, yıllar önce yarım bıraktığı lisans eğitimini başarıyla tamamladı. Açıköğretim aracılığıyla lisans diplomasına ulaşan Besli, bu süreçte 100 Yaş Evi'nin sağladığı desteklerin önemini vurguladı.

Fevzi Besli’nin eğitim serüveni

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 100 Yaş Evi, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemek için sunduğu imkanlarla fark yaratıyor. Bu desteklerden biri de 77 yaşındaki Fevzi Besli’nin üniversite eğitimini tamamlaması oldu. Besli, yıllar önce başladığı üniversite eğitimini 100 Yaş Evi'nin bilgisayar odasında yaptığı uzaktan eğitimle başarıyla tamamladı.

Besli, eğitimine dair şu ifadeleri kullandı: “Yıllar önce ön lisansımı tamamladıktan sonra lisansımı bitiremeyeceğimi söylediler. Ancak ben bunu başardım ve 100 Yaş Evi sayesinde lisans diplomasına kavuştum.”

"Başladığım işi yarım bırakmak istemedim"

Fevzi Besli, lisans eğitimini tamamlamanın kendisi için maddi bir fayda sağlamadığını ancak kişisel bir tatmin elde ettiğini belirtti. “Eğitimimi lisans seviyesine yükseltmemin maddi bir katkısı yok. Ama bu benim için bir testti. 20’li yaşlarımda başardığımı, 77 yaşımda da başarabileceğimi görmek istedim ve başardım.”

Zorlu bir süreç, ama destekle başarı

Besli, eğitim sürecini şöyle anlattı: “Çarşıya her indiğimde 100 Yaş Evi’ne uğruyordum. Arkadaşlarım bilgisayar odasında interneti kullanıyorlardı. Bir gün, 'Nasıl daha faydalı olabilirimi' araştırdım ve Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü’nü seçerek lisans eğitimimi tamamladım. Zor ve stresli bir süreçti ama 100 Yaş Evi’ndeki arkadaşlarım ve Atatürk Üniversitesi’nden aldığım destekle başardım.”

"Muğla'da huzur bulduk"

Muğla’da huzuru bulan Besli, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Ahmet Aras’a teşekkürlerini iletti: “İstanbul’da ya da köyümüzde de yaşayabilirdik ama Muğla’da huzuru bulduk. Yaşımız gereği her ihtimali düşünerek, bize bu hizmetleri veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne kendimizi emanet ettik. Başkan Ahmet Aras’a da bu hizmetler için teşekkür ederim.”