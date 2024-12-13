Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, spor dünyasına önemli bir adım attı ve Bursaspor’a ana sponsor oldu. Gemlik’te üretilen TOGG’un, Türkiye’de bir kulübe ilk kez sponsor olması, yeşil beyazlı camiada büyük heyecan yarattı.

Resmi açıklama maç sırasında gelecek

Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in, cumartesi günü Karşıyaka ile oynanacak maç sırasında bu prestijli sponsorluk anlaşmasını resmen açıklaması bekleniyor. Anlaşmanın detaylarının, medya aracılığıyla camiaya duyurulacağı ifade edildi.

TOGG ve Bursaspor iş birliği

TOGG’un Bursaspor’a sponsor olması, kulüp açısından büyük bir prestij kaynağı olarak değerlendiriliyor. Daha önce, TOGG’un bir modeli Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ne getirilmiş ve yeşil beyazlı futbolcularla birlikte fotoğraf çektirilmişti.

Bu anlaşma, Bursaspor’un geleceği için önemli bir ekonomik katkı sağlayacak olmasının yanı sıra, Türkiye’nin gururu olan TOGG’un spor dünyasında da güçlü bir aktör haline gelmesi anlamına geliyor.