İzmir'de Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı üzerindeki yol çalışması nedeniyle güzergah değişiklikleri ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verildi.

Maraşel Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Çeşme Zeytinalanı mevkiinde Karayolları tarafından başlatılan yol çalışması nedeniyle bölgedeki trafik düzenlemeleri değişiyor. Çalışmaların yaklaşık 500 metrelik bir alanda yapılacağı ve yaklaşık 25 gün süreceği bildirildi.

Çalışma süreci ve trafik düzenlemeleri

Çeşme yönüne doğru olan bölünmüş yolun kapatılması nedeniyle, bu istikametteki trafik akışı karşı yöndeki şerit üzerinden iki yönlü olarak sağlanacak. Karayolları tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, yol kullanıcılarının çalışma alanından geçerken dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından, bölge trafiğinin normale döneceği belirtiliyor. Yol kullanıcılarının, güzergah değişiklikleri ve olası trafik yoğunluğu hakkında bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.