Basketbol Süper Ligi'nde dördüncü sezonuna güçlü transferlerle hazırlanan Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket, taraftarlarını heyecanlandıracak bir adım atarak antrenmanını taraftarlara açma kararı aldı.

Denizli ekibi, yarın saat 18.00'de Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştireceği antrenmana tüm taraftarları davet etti. Bu etkinlikte basketbolseverler, Merkezefendi Belediyesi Basket'in yeni transferlerini ilk kez yakından izleme fırsatı bulacaklar. Taraftarlar, takımlarının hazırlık sürecini yerinde takip ederek sezon öncesi heyecanını paylaşabilecekler.