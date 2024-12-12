Türkiye, Şam'a Geçici Maslahatgüzar ataması yaptı ve bu göreve getirilen yeni isim Burhan Köroğlu oldu. Köroğlu'nun hayatı ve çalışmaları merak ediliyor.

Burhan Köroğlu kimdir?

Burhan Köroğlu, 1962 yılında İstanbul’da doğmuş bir akademisyen ve diplomat olarak dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü tamamladıktan sonra, eğitimine Ürdün Üniversitesi’nde yüksek lisans ve Marmara Üniversitesi’nde İslam Felsefesi alanında doktora yaparak devam etti. Akademik kariyerinde Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, ve İbn Haldun Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyeliği yaptı. Son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yaptı.

Burhan Köroğlu’nun akademik çalışmalarının yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve Felsefe Bölümü Başkanlığı gibi önemli idari görevleri de bulunuyor. Ayrıca, Katar’daki Elcezire Araştırma Merkezi’nde Uzman Araştırmacı olarak görev yaptı ve Elcezire Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Köroğlu'nun özellikle İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri gibi alanlarda Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak yayımlanmış telif ve tercüme eserleri bulunuyor.