Feyenoord ile Zwolle arasındaki Hollanda Eredivisie maçı, 25 Nisan 2025’te Tuttur TV kanal(lar)ından yayınlanacak. Maç saati 22:00.
25 Nisan 2025 Cuma günü Feyenoord ile Zwolle, Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Feyenoord-Zwolle mücadelesi, Tuttur TV kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak.
Feyenoord-Zwolle maçı yayın bilgileri
Feyenoord ile Zwolle arasındaki Hollanda Eredivisie maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 22:00’de başlayacak. Maçı izlemek için Tuttur TV kanalını tercih edebilirsiniz. Yayın şifreli olup, frekans bilgileri ve izleme platformları şu şekilde:
Tuttur TV yayını
Feyenoord-Zwolle maçını Tuttur TV kanalından izlemek isteyenler, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak maçı takip edebilecekler.
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Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma
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Maç Saati: 22:00
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Yer: De Kuip Stadyumu, Rotterdam