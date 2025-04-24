Feyenoord ile Zwolle arasındaki Hollanda Eredivisie maçı, 25 Nisan 2025’te Tuttur TV kanal(lar)ından yayınlanacak. Maç saati 22:00.

25 Nisan 2025 Cuma günü Feyenoord ile Zwolle, Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor. Feyenoord-Zwolle mücadelesi, Tuttur TV kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak.

Feyenoord-Zwolle maçı yayın bilgileri

Feyenoord ile Zwolle arasındaki Hollanda Eredivisie maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 22:00’de başlayacak. Maçı izlemek için Tuttur TV kanalını tercih edebilirsiniz. Yayın şifreli olup, frekans bilgileri ve izleme platformları şu şekilde:

Tuttur TV yayını

Feyenoord-Zwolle maçını Tuttur TV kanalından izlemek isteyenler, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak maçı takip edebilecekler.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 22:00

Yer: De Kuip Stadyumu, Rotterdam