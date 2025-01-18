‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, diziden ayrılacağına dair çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Civelek, paylaştığı gönderide "Hayatta kaldık ve geri döndük" ifadeleriyle karakterinin hikayesinin devam ettiğini duyurdu.

Civelek’in paylaştığı senaryoda, Firaz’ın Nursema’ya aşkını itiraf ettiği ve onu öptüğü sahne dikkat çekti. Bu sahne, dizinin yeni bölümlerine dair önemli ipuçları verirken, hayranların heyecanını artırdı.

85. bölümde neler yaşanacak?

‘Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümü, birçok sürpriz gelişmeyi beraberinde getiriyor. Fatih ve Doğa’nın ilişkilerinde ilerleme kaydedilirken, Nursema’nın annesi Pembe ile yaşadığı gerilim sahneleri merak uyandırıyor. Ayrıca Kıvılcım’ın doktorundan aldığı hamilelik haberi, fragmanın en dikkat çekici anlarından biri oldu.