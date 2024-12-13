Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki bakan ortak gündem üzerine açıklamalarda bulundu. Görüşmede, Suriye’de istikrarın sağlanması ve Gazze’deki sivil kayıpların önüne geçilmesi konuları masaya yatırıldı.

Bakan Fidan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Sabahtan itibaren yoğun bir görüşme trafiği içindeyiz. Türkiye ve ABD’nin Suriye’deki olası rollerini tartıştık. Önceliğimiz, bölgede istikrarın sağlanması ve terörizmin yer bulmaması” dedi.

Gazze’deki saldırılar gündemde

Fidan, İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarına da değinerek, "İsrail sivilleri öldürmeye devam ediyor. Bu saldırıları en kısa sürede nasıl durdurabileceğimizi tartıştık" ifadelerini kullandı. Bakan, Gazze’de insani durumun daha da kötüleşmemesi için uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

-"Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında"

-"Gazze ile ilgili bir an önce ateşkes sağlanması konusunda kendisiyle (Blinken) mutabık kaldık"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi.