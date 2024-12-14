İsrail’in saldırılarının durması gerektiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin zengin sosyal oluşumunun korunması ve tüm azınlıklara saygı duyulması gerektiğine vurgu yaptı. Fidan,” “Geçmişin hatalarından ders çıkarılmalı. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akınına neden olabilir” dedi.

Suriye’nin başkenti Şam’ın cihatçı örgüt Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) tarafından ele geçirilmesinden sonra İsrail devleti, Golon Tepelerine yerleşmeye başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün Akabe şehrindeki Suriye konulu toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, bölgenin tarihi günlerden geçtiğini belirterek, "Biz bu dönemde Suriye ve Suriye halkını konuşmak için bir kez daha bir araya geldik. Suriye halkı bizler gibi yaşamayı hak ediyor; güvenli, özgür ve refah içinde. Suriye'nin istikrarı hem bölge için hem de bölgenin ötesinde tüm dünya için son derece önemli. Hepimizin düzenli, kapsayıcı ve Suriyelilerin yönlendirdiği bir geçiş sürecine ihtiyacı var. Bu tarihi dönemde, geçiş dönemi devlet kurumlarının korunmasını sağlamalı ve gerektiğinde de reforma tabi tutmalı. Toprak bütünlüğü ve Suriye'nin bütünlüğü tüm koşullar altında korunmalı. Suriye'nin zengin sosyal oluşumu korunmalı ve tüm azınlıklara mutlaka saygı duyulmalı" ifadelerini kullandı.

“İsrail saldırıları durmalı”

Suriyelilere de mesaj iletmek istediğini söyleyen Fidan, "Birlik, karşılıklı uzlaşma bu süre içinde dikkat ve özen gösterilmesi gereken değerler. Uluslararası toplum Suriye'yi, gerekli siyasi destek ve insani yardımlar, bütün bu konularda desteklemeye devam etmeli. Terörizmin hiçbir şekilde bu geçiş döneminden faydalanmasına izin vermemeliyiz. Çabalarımızı koordine etmeliyiz ve geçmişin hatalarından ders çıkarmalıyız. Herhangi bir yanlış adım düzensiz göç akınına neden olabilir. İsrail saldırıları da anında, şu anda durmalı. Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak; Türkiye olarak biz, Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.