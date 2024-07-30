Dışişleri Bakanı Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda cumhurbaşkanı seçilen Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla tören düzenlendi.

Pezeşkiyan oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclise sunacak.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.