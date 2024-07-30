Romanya Ligi'nde sezonun ilk derbisinde Petrolul 52, Rapid Bükreş'i 1-0 mağlup etti. Ligin 3. haftasında oynanan mücadelede ev sahibi Petrolul, Albin Berisha'nın 31. dakikada attığı golle galibiyete ulaştı. Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı takım, eksik kadrosuna rağmen sahada üstün bir performans sergiledi. Maçta kaydedilen bir gol ise tartışmalı VAR kararı sonrası iptal edildi.

Petrolul 52'den derbi zaferi

Petrolul 52, Romanya Ligi'nin 3. haftasında Rapid Bükreş'i konuk ettiği derbi mücadelesinde 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Albin Berisha'nın ilk yarıda attığı gol, maçın kaderini belirledi. Mehmet Topal yönetimindeki Petrolul, sahada üstün bir oyun sergiledi ve önemli bir zafer elde etti.

Petrolul 52, sezona eksik bir kadro ile başladı ve genç oyunculara şans verdi. Mehmet Topal'ın lisans sorunları nedeniyle oynatamadığı Baiano ve Nana gibi oyuncular, bu maçta da kadroda yer alamadı.

Mehmet Topal'a büyük destek

Petrolul taraftarları, derbi zaferini gecenin geç saatlerine kadar coşkuyla kutladı. Kulübün 100. yılına denk gelen bu özel maçta, tribünleri dolduran taraftarlar takımlarını ve Mehmet Topal'ı büyük bir coşkuyla destekledi. Maç öncesinde takımın kamp yaptığı otelin önünde meşaleler yakan taraftarlar, Topal'dan galibiyet sözü aldı ve bu sözü sahada gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Petrolul taraftarları, başarılı teknik direktör Mehmet Topal'a olan sevgilerini ve desteğini maç boyunca gösterdi. Albin Berisha'nın golüyle gelen galibiyet, hem takım için hem de Topal için moral kaynağı oldu.