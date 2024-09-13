Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakan Fidan, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "İspanya'nın Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşılıyoruz," dedi.

İspanya ve Avrupa temasları

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu ülkeleriyle birlikte İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares’in ev sahipliğinde Madrid'de yapılan toplantılara dikkat çekti. İspanya, Slovenya, Norveç, İrlanda ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileriyle gerçekleştirilen bu temaslarda, iki devletli çözüm konusundaki desteğin arttığını gözlemlediklerini belirtti.

Avrupa'nın Filistin'i tanıma süreci

Bakan Fidan, Madrid'deki temaslarda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptıkları görüşmelerde, giderek daha fazla Avrupa ülkesinin Filistin'i tanıma eğiliminde olduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davaya daha fazla ülkenin müdahil olmaya hazırlandığını ifade etti. Bu durumun adaletin sağlanması açısından umut verici olduğunu vurguladı.

İki devletli çözüm ve İsrail için tarihi fırsat

Fidan, İsrail’in uluslararası sistemde herhangi bir bedel ödemeden desteklenmesinin Batılı ülkeler tarafından da anlaşıldığını belirterek, bu durumun uluslararası sistemi olumsuz etkilediğini söyledi. Dünya kamuoyunun artık Filistin meselesini daha adil bir perspektiften gördüğünü ifade eden Fidan, "Hem Filistin’in hem de İsrail’in barış ve güvenlik içinde yaşayacağı iki devletli çözüm, İsrail için de tarihi bir fırsattır. Umarız ki bu fırsat çok geç olmadan değerlendirilir" dedi.