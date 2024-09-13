Muğla'nın Datça ve Marmaris açıklarında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplamda 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 44 göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Datça açıklarında kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi Akçalı Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine hızlı bir şekilde müdahale edildi. Sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyinde 15 ve lastik bot içinde 23 olmak üzere toplam 38 göçmeni kurtardı.

Marmaris'te yelkenli tekne üzerinde operasyon

Marmaris ilçesi açıklarında, İtalya rotasında bulunan bir yelkenli tekneye yapılan operasyonda 44 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yelkenli teknede, aralarında 9 çocuk da bulunan göçmenler tespit edilerek sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Gözaltılar ve göçmenlerin durumu

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan 3 şüpheli, adli işlemler için ilgili birimlere sevk edildi.