Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi tarafından oluşturulan Temas Grubu’nun toplantısına katılmak üzere 13 Eylül’de İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunacak. Bu toplantı, önceki Madrid toplantısından daha geniş bir katılım ile gerçekleştirilecek ve uluslararası düzeyde önemli bir diplomatik platform sağlayacak.

Toplantıda gündeme gelecek konular

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, Gazze ve Batı Şeria’daki İsrail saldırılarının acil ve kalıcı ateşkesle sona erdirilmesi, Filistin’in devlet olarak tanınması çabalarının sürdürülmesi ve iki devletli çözüm sürecinin canlandırılması bulunuyor. Bu konular, bölgede yaşanan insani krizlerin hafifletilmesi ve uzun vadeli barışın sağlanması açısından kritik öneme sahip.

Katılımcılar ve beklentiler

Bakan Hakan Fidan’ın yanı sıra, toplantıya İİT ve Arap Ligi ülkelerinin dışişleri bakanları, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Nijerya ile İrlanda’dan temsilciler katılacak.

Toplantı çerçevesinde, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in de temsilcilerle bir araya gelmesi planlanıyor. Bu görüşmeler, İspanya'nın Filistin'i devlet olarak tanıması ve Gazze'deki şiddeti sona erdirme konusundaki çabalarını destekleme amacını taşıyor.

Bakan Fidan’ın gündeme getireceği konular

Bakan Fidan’ın toplantıda, uluslararası toplumun İsrail’e baskı kurması, Uluslararası Adalet Divanı’ndaki davaya daha fazla ülkenin müdahil olması, Filistin’in Birleşmiş Milletler’e üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması konularını gündeme getirmesi bekleniyor. Ayrıca, Filistinliler arasındaki uzlaşı sürecinin desteklenmesi ve insani yardımların sürdürülebilirliği gibi meseleler de ele alınacak.

İİT-Arap Ligi Temas Grubu’nun geçmişi

İİT-Arap Ligi Temas Grubu, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 11 Kasım 2023’te düzenlenen Olağanüstü Ortak Zirve’de kurulmuştu. Bu grup, Gazze’deki savaşı durdurmak ve kalıcı barış için siyasi süreçleri başlatmak amacıyla çeşitli merkezlerde ortak girişimlerde bulunmuştu.

Son dönemde, Filistin Devleti’ni tanıyan ülke sayısı artarken, Avrupa’dan Norveç, İrlanda, Slovenya ve İspanya’nın katkılarıyla bu sayı 149’a yükselmişti. İspanya’nın 29 Mayıs’ta Temas Grubu ülkelerinin dışişleri bakanlarını davet ederek gerçekleştirdiği toplantı da bu sürecin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.