Konak Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahnelenen “Kuvayi Milliye Destanı” tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Sahnesi’nde sergilenen oyun dakikalarca alkışlandı.

Sarı Zeybek Kültür ve Sanat Derneği Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun, Nazım Hikmet’in kaleminden ulusal kurtuluş mücadelesinin destansı hikayesini anlatıyor. Oyunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda yaşanan zorluklar ve Kuvayi Milliye ruhu öne çıkarıldı.

Kalabalık kadrosu ve başarılı yönetimiyle dikkat çeken oyunu Ayla Taşdelen yönetti. İzleyiciler, destansı hikayeyi duygusal sahnelerle deneyimleyerek oyunu ayakta alkışladı.

Konak Belediyesi, 29 Ekim haftası boyunca her gün düzenlediği etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu İzmirlilerle paylaşıyor. Tiyatro gösterimi bu kapsamda en çok ilgi gören etkinliklerden biri oldu.