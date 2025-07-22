Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kürt ve Alevî Cumhurbaşkanı Yardımcısı” önerisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleriyle çeliştiğini söyledi. Bahçeli’nin açıklamalarının yeni anayasa tartışmalarını başlattığını belirten Perinçek, devletin etnik ya da mezhepsel kimliklerle tanımlanmasının tehlikeli bir yol olduğunu vurguladı.



Devlet Kimliği Etnik Temele Oturtulamaz

Doğu Perinçek, Bahçeli'nin önerisinin yalnızca MHP içi bir değerlendirme olduğunu düşündüklerini, ancak sonrasında MHP liderinin bu yaklaşımı kamuoyuna açıkça duyurduğunu belirtti. Devletin makamlarının etnik ya da mezhepsel kimlikle tanımlanmasının, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerine zarar vereceğini ifade etti.

“Böyle bir yol, Türk devletiyle bütünleşme sürecine zarar verir. Terörsüz Türkiye hedefiyle çelişir,” dedi.

"ABD ve Avrupa Patentli Ajanda"

Perinçek, Bahçeli’nin yaklaşımını eleştirirken bu tür bir anayasa anlayışının Batı merkezli olduğunu savundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut anayasasında vatandaşlık bağının esas alındığını hatırlattı:

“Cumhuriyetimizin tüm anayasalarına göre, Türk devletine vatandaşlıkla bağlı olan herkes Türk’tür. Mezhepsel ya da etnik kimlikler, toplumsal birer gerçekliktir ama hukuki bir dayanakları yoktur.”

Türk Milletinden Soru Yağmuru

Perinçek, önerilen sistemin pek çok sorunu beraberinde getireceğini belirtti. Türk milletinin bu öneriye karşı çok sayıda haklı soru yönelttiğini dile getirdi:

Kürt ya da Alevî kimliği nasıl ve kim tarafından belirlenecek?

Cumhurbaşkanı bu kimlik tanımlarından biriyle mi sınırlandırılacak?

Bakanlık dağılımı etnik yapıya göre mi belirlenecek?

Perinçek bu soruların, uygulamada devlet düzenini zayıflatacak nitelikte olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Yeminine Bağlı mı?

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki sessizliğini de eleştirerek, yeminine sadık kalıp kalmadığını açıklaması gerektiğini söyledi:

“Cumhurbaşkanı, Türk Milleti önünde yemin etmiştir. Devlet makamlarını etnik kimlikle tanımlama girişimi karşısında sessiz kalamaz.”

Kimlik Kartları Tartışması

Anayasal düzeyde etnik tanımlar yapılabilmesi için kimlik kartlarının da bu yönde düzenlenmesi gerektiğini belirten Perinçek, bunun Türkiye'nin anayasal ve devrimsel kazanımlarına zarar vereceğini ifade etti.

“Hiçbir güç Türkiye’nin kurucu hukukunu çok kimlikli hale getiremez.”