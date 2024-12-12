FIFA, Dünya Kupası’nın gelecekteki ev sahiplerini duyurduğu toplantıda, Suriye için resmi bayrak olarak "Devrim Bayrağı"nı kullanarak dikkat çekici bir adım attı. Bu hareket, Suriye’de muhaliflerin Şam’da kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni yönetimin uluslararası tanınmasına yönelik sembolik bir destek olarak değerlendirildi.

Suriye’deki devrim ve yeni dönem

8 Aralık 2024 sabahı, Suriye’de muhalif güçler halkın desteğiyle Şam’ı kontrol altına alarak 61 yıllık Baas rejimini sona erdirdi. Beşar Esed, yaşanan olaylar sonrasında Rusya’ya sığınmak zorunda kaldı. Bu gelişme, Suriye’de yönetim değişikliği anlamına gelirken, bölgesel ve uluslararası dengelerde büyük bir değişime yol açtı.

FIFA’nın toplantıda "Devrim Bayrağı"nı kullanması, uluslararası kamuoyunda yeni Suriye yönetimine verilen bir destek olarak yorumlandı. Bu adım, dünya genelindeki birçok uluslararası kuruluşun yeni yönetimi tanıma yönünde harekete geçebileceğine dair bir işaret olarak kabul edildi.

Dünya Kupası takvimi

Toplantıda FIFA Dünya Kupası’nın gelecek takvimi de açıklandı:

2030: Fas, Portekiz ve İspanya ortak ev sahipliği yapacak. Turnuvanın 100. yıl kutlama maçları ise Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da oynanacak.

2034: FIFA Dünya Kupası, Suudi Arabistan’da düzenlenecek.

FIFA’nın bu tercihleri, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda siyasi ve diplomatik çevrelerde de büyük yankı uyandırdı.