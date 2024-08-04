Filenin Sultanları, çeyrek finalde Çin ile karşılaşacak. Maç, 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

Bu yılın başlarında, Türkiye Çin ile Milletler Ligi maçında karşı karşıya gelmiş ve 3-2 mağlup olmuştu. Ancak, 2023'teki Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, Çin’i finalde 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Paris 2024’te C Grubu'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup ederken İtalya'ya yenildi. Çin ise A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa’yı yenerek gruptan lider çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üst üste ikinci kez olimpiyatlarda çeyrek finalde mücadele edecek. Tokyo 2020'de aynı turda Güney Kore'ye elenmişti.