Bonservis bedeli ve ödeme planı

Galatasaray, Gabriel Sara'nın transferi için Norwich City'ye toplam 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu bedel, 3 sezon boyunca 9 eşit taksitte gerçekleştirilecek.

Yıllık ücret detayları

Gabriel Sara ile 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak şekilde 5 yıllık anlaşma sağlandı. Brezilyalı oyuncuya her sezon için net 2 milyon 750 bin Euro maaş ödenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray, bu transferle orta sahadaki dinamik yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.