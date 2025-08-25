Tayland’da düzenlenen 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Filenin Sultanları, turnuvadaki ikinci maçında Bulgaristan’la karşı karşıya geldi. Türkiye, rakibini set vermeden 3-0 mağlup ederek turnuvadaki ikinci galibiyetini elde etti.

Maç boyunca üstün performans sergileyen milli takım, rakibine hiç set şansı tanımadı ve sahadan net bir skorla ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Türkiye, İspanya’yı mağlup ettiği ilk maçın ardından ikinci maçını da kazanmış oldu ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları, son 16 turundaki liderlik maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek ve galibiyet arayacak. Takımın güçlü performansı, taraftarlar ve spor otoriteleri tarafından büyük beğeni topladı.