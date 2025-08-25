Torbalı’da genç kuşağın siyaset sahnesindeki isimlerinden biri olan Eğitimci Burak Akkol, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a bir mektup gönderdi. Akkol’un mektubu Silivri Cezaevi’ne iletilmiş olsa da, Çalık’a Buca Cezaevi’nde ulaştı.

Başkan Çalık, Akkol’a gönderdiği cevap mektubunda hem ailesine selamlarını iletti hem de siyaset üzerine dikkat çekici tavsiyelerde bulundu. Çalık, genç siyasetçilere hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset, aslında üretebilme sanatıdır. Ne için siyaset yapmak istiyorsan, bu sorunun cevabını kendine samimiyetle vermelisin. Siyaset kişisel hırs için değil, toplumsal fayda için yapıldığında bu ülke aydınlık yarınlara ulaşır. Siz gençler eski siyasi refleksleri geride bırakmalı, Atatürk’ün fikirlerinden ilham alarak geleceği inşa etmelisiniz.”

Mektubunda ayrıca Akkol’un 75 yaşındaki babasına ve 70 yaşındaki annesine selam gönderen Çalık, genç siyasetçilere güven ve sabırla çalışmalarını tavsiye etti.

Başkan Çalık’ın mektubuna sosyal medya üzerinden yanıt veren Burak Akkol ise, “Bize umut ve heyecan veren bu mektup için teşekkür ediyorum. Başkanımızın dediği gibi Atatürk’ün fikirlerinden güç alarak, ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.” sözleriyle duygularını dile getirdi.