Basketbol Süper Ligi'ndeki Denizli temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'in yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı büyük ölçüde netleşti.

Merkezefendi, Antalya'da katılacağı Gloria Cup'ta 30 Ağustos'ta Rus ekibi Lokomotiv Kuban, 1 Eylül'de de CSKA Moskova'yla karşılaşacak. Denizli ekibi 5-7 Eylül tarihleri arasında Aliağa'daki Ege Cup'ta Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji ve Manisa BŞB'yle rakip olacak. 12-14 Eylül'de evinde turnuva düzenleyecek Merkezefendi, İzmir'deki Pınar Cup'ta ise 20 Eylül'de Prometheas, 21 Eylül'de Karşıyaka'yla oynayacak.