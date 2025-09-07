Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,95 düşüşle 10.729,49 puandan kapandı. Destek Finans Faktoring A.Ş. hisseleri yüzde 17,11 prim yaparak haftanın en çok kazandıranı oldu. Öte yandan Otokar ve Enerjisa Enerji hisseleri en çok değer kaybedenler arasında yer aldı.

Endeks ve sektör hareketleri

BIST 100 endeksi hafta boyunca 10.612,31 ile 11.334,42 puan aralığında hareket etti. Sektör endekslerinde de kayıplar görüldü:

Mali endeks: %3,97 düşüş, 14.378,86 puan

Sanayi endeksi: %3,45 düşüş, 14.188,74 puan

Hizmetler endeksi: %2,80 düşüş, 10.895,60 puan

Teknoloji endeksi: %3,19 düşüş, 24.390,44 puan

En çok kazanan hisseler

Hafta içinde en çok değer kazanan hisseler şunlar oldu:

Destek Finans Faktoring A.Ş.: %17,11 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.: %16,54 Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.: %10,72

En çok kaybeden hisseler

En çok değer kaybeden hisseler ise:

Otokar: %14,08 düşüş

Enerjisa Enerji: %12,78 düşüş

Oyak Çimento: %12,03 düşüş

Piyasa değeri en yüksek şirketler

Borsa İstanbul’da piyasa değeri en yüksek üç şirket şöyle:

ASELSAN – 798 milyar TL Garanti BBVA – 582 milyar 960 milyon TL Türk Hava Yolları (THY) – 440 milyar 910 milyon TL