Kütahya Valisi Musa Işın’ın başkanlığında gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Kütahya’da 2024 yılında suç oranlarında yaşanan önemli düşüşler açıklandı. Toplantıda Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı tarafından sunulan veriler, suç oranlarındaki olumlu gelişmeleri gözler önüne serdi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda düşüş

Verilere göre, Kütahya’da mal varlığına karşı işlenen suçlarda belirgin bir azalma yaşandı. Açıktan hırsızlık olayları 2022’de 145, 2023’te 165, 2024’te ise 65 olarak kaydedildi. Dolandırıcılık vakalarında da önemli bir düşüş gözlemlendi; 2022’de 581 olan olay sayısı, 2024’te 44’e geriledi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş

Kişilere karşı işlenen suçlarda da dikkat çekici azalmalar yaşandı. Kasten yaralama olayları 2022’de 2.199 iken, 2024’te 1.238’e düştü. Tehdit suçları 2022’de 1.021, 2024’te ise 602 olarak kaydedildi. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olayları ise 2022’de 22, 2024’te 14 olarak raporlandı.

Aranan şahısların yakalanma oranı yükseldi

2024’ün ilk yedi ayında, Kütahya’da aranan şahısların yakalanma oranı yüzde 98,2’ye çıkarak Türkiye ortalaması olan yüzde 96,6’nın üzerine çıktı. İfadeye yönelik aranan şahısların yakalanma oranı yüzde 26,9, hapis cezasına yönelik aranan şahısların yakalanma oranı ise yüzde 35,8 olarak belirlendi. Toplamda, polis sorumluluk bölgesinde 912 aranan şahıs bulunmakta olup, yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kadına karşı şiddet ve narkotik operasyonlarındaki düşüşler

Kadına karşı şiddet olaylarında 2023 yılında 943 vaka görülürken, 2024 yılında bu rakam 781’e düştü ve yüzde 17’lik bir azalma sağlandı. Ayrıca, 2024 yılında 816 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 177 kişi gözaltına alındı, 117 kişi tutuklandı. Kaçakçılık suçlarında da önemli gelişmeler yaşandı; tefecilik suçlarından 11 olayda 23 şahıs gözaltına alınırken, 6 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 25 Temmuz 2024 tarihinde nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 7 şüpheli yakalandı ve 2’si tutuklandı.

Trafik suçlarında dikkat çeken artış

Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanma suçlarında işlem gören sürücü sayısı 2022’de 1 iken, 2024’te 70’e yükseldi. Ayrıca, kask kullanmama suçundan işlem yapılan sürücü sayısı 2023’te 1.458 iken, 2024’te 11.236’ya çıktı.