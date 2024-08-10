Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 10 Ağustos Cumartesi günü Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geldi.

İtalya karşısında 3-0 mağlup olan Türkiye ile ABD karşısında 3-2 mağlup olan Brezilya karşılaştı. Türkiye, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

İki takım da maça hızlı başladı, başa baş geçen mücadelede uzun süren çekişmeli anlar da yaşandı. Vargas'ın smacı Brezilya'nın uğraşlarını mağlup etti.

RALLİYİ VARGAS İLE NOKTALIYORUZ! 🔥 pic.twitter.com/tUE1NfaxoI — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024

Karşılaşmanın ilk setini Brezilya, Türkiye karşısında 25-21'lik skorla kazandı.

İlk seti 25-21 kaybediyoruz. pic.twitter.com/VKGmEDFkiH — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024

İkinci sette de iki takım birbirine karşı üstünlük kuramadı. Brezilya'nın ve Filenin Sultanları'nın sırayla üstün olarak gittiği ikinci set izleyenlere seyir zevki yaşattı.

Sette üstünlük çoğunlukla Filenin Sultanları'nda olmasına rağmen, bunu sonuca yansıtamadı. İkinci seti Brezilya, 27 - 25 kazandı.

İkinci seti 27-25 kazanan Brezilya, durumu 2-0'a getiriyor. pic.twitter.com/R1rguo09ea — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024

Üçüncü sette, maça tutunmak için mücadeleye devam eden Türkiye, Brezilya'ya son seti vermemek için çaba gösterdi. Son derece çekişmeli geçen mücadelede, son bölümlerde avantajlı giren Türkiye, 25 dakika süren seti 25-22 kazandı.

MAÇA TUTUNUYORUZ!



HAYDİ FİLENİN SULTANLARI!



(1) 🇹🇷Türkiye 25-22 Brezilya🇧🇷 (2) pic.twitter.com/TBXO9Usz1d — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024

Dördüncü sete oyuna dönmek için çaba sarfeden Türkiye ile maçı kazanmak isteyen Brezilya arasında geçen düelloda, Brezilya farkı 7 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Geri dönüş ve olimpiyatlardaki ilk madalyaları için vazgeçmeyen Filenin Sultanları, son seti 25 - 15 kaybederek olimpiyatlarda 4. oldu.

🇹🇷Filenin Sultanları olimpiyat dördüncüsü



🏐 A Milli Kadın Voleybol Takımımız, #Paris2024 bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 yenildi.



🆚 25-21, 27-25, 22-25 ve 25-15



Her şey için teşekkürler takım 🙏 pic.twitter.com/V209qHh3N3 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 10, 2024