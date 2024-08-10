Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda 10 Ağustos Cumartesi günü Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile karşı karşıya geldi.

İtalya karşısında 3-0 mağlup olan Türkiye ile ABD karşısında 3-2 mağlup olan Brezilya karşılaştı. Türkiye, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

İki takım da maça hızlı başladı, başa baş geçen mücadelede uzun süren çekişmeli anlar da yaşandı. Vargas'ın smacı Brezilya'nın uğraşlarını mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk setini Brezilya, Türkiye karşısında 25-21'lik skorla kazandı.

İkinci sette de iki takım birbirine karşı üstünlük kuramadı. Brezilya'nın ve Filenin Sultanları'nın sırayla üstün olarak gittiği ikinci set izleyenlere seyir zevki yaşattı.

Sette üstünlük çoğunlukla Filenin Sultanları'nda olmasına rağmen, bunu sonuca yansıtamadı. İkinci seti Brezilya, 27 - 25 kazandı.

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Üçüncü sette, maça tutunmak için mücadeleye devam eden Türkiye, Brezilya'ya son seti vermemek için çaba gösterdi. Son derece çekişmeli geçen mücadelede, son bölümlerde avantajlı giren Türkiye, 25 dakika süren seti 25-22 kazandı.

Dördüncü sete oyuna dönmek için çaba sarfeden Türkiye ile maçı kazanmak isteyen Brezilya arasında geçen düelloda, Brezilya farkı 7 sayıya kadar çıkarmayı başardı. Geri dönüş ve olimpiyatlardaki ilk madalyaları için vazgeçmeyen Filenin Sultanları, son seti 25 - 15 kaybederek olimpiyatlarda 4. oldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ