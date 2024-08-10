Sosyal medya platformu Instagram, iddialara göre bu akşam tekrar açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaparak, " Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım." cümlesini paylaştı.

Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım. — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda önceden yaptığı açıklamada, sürecin son aşamasında olduklarını ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasını umduklarını belirtmişti. Bakan Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu'nun yaptığı videolu paylaşımda şu açıklamalara yer verildi:

" Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak koruncaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. "