Bangkok’taki Huamark Spor Salonu’nda oynanan mücadele, TSİ 11.30’da TRT1’den naklen yayınlandı. Maçta Japonya’yı Türk antrenör Ferhat Akbaş çalıştırıyordu; Akbaş daha önce Türkiye’de Eczacıbaşı Spor Kulübü’nü yönetmişti.

Maçın ilk setinde Japonya savunmada üstünlük sağladı ve seti 25-16 kazanarak öne geçti. Japon takımının smaçörü Wada, ilk sette öne çıkan isim oldu. Ancak ikinci sette Filenin Sultanları, kaptan Eda Erdem’in orta oyunları ve bloklarla seti 27-17 alarak skoru 1-1’e getirdi. Üçüncü sette Ebrar Karakurt’un etkili performansı ile farkı açan Türkiye, seti 25-18 kazanarak durumu 2-1’e taşıdı.

Dördüncü sette 24-21 geriye düşen Türkiye, Eda Erdem ve Elif Şahin’in servis performansı ile seti 27-25 kazanarak maçı tamamladı. Maçın en değerli oyuncusu Vargas 28 sayı ile ödüllendirildi.

Maç sonrası açıklama yapan Ebrar Karakurt, “Tarih yazıyoruz. Kim gelirse gelsin, ne kadar iyi oldukları fark etmez, biz modumuzu yakaladık. Finalde de yenemeyeceğimiz takım yok” dedi. Kaptan Eda Erdem ise, “Her şey inanmakla başlıyor. Bu takımla gurur duymalıyız. Finali hak eden biziz” ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde ABD’yi 3-1 yenerek tarihe geçmişti. ABD karşısında ilk seti 25-14 kazanırken, ikinci seti 22-25 kaybetti. Üçüncü ve dördüncü setleri 25-14 ve 25-23 kazanarak galibiyete ulaşmıştı.

Dünya sıralamasında Türkiye, beşinci sırada bulunuyor. 2006’dan bu yana Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na katılan Türkiye, sıralamada 2010’da altıncı, 2014’te dokuzuncu, 2018’de onuncu ve 2022’de sekizinci olmuştu.

Şampiyonanın üçüncülük ve final maçları 7 Eylül Pazar günü oynanacak. Filenin Sultanları, tarihindeki ilk final için hazırlıklarını sürdürüyor.