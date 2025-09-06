Festival, Türkiye’nin dört bir yanından ve 41 ülkeden sanatçı, akademisyen, usta ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Açılışta konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen’in çömlekçilikteki önemine dikkat çekerek, “Bugün Menemen, Türkiye’nin çömlekçilikteki başlıca merkezlerinden biri olarak başköşedeki yerini aldı ve bu eşsiz geleneği dünya ile buluşturan bir marka şehir haline geldi. 41 ülkeye ulaşan festivalimiz için diyorum ki 41 kere Maşallah. Bu yolculuk 2022’de 18 ülke ile başlamıştı; bugün Menemen çömleği tüm kıtalarda iz bırakıyor” dedi. Başkan Pehlivan, 8 bin yıllık geçmişe sahip Menemen çömlekçiliğinin, festivalle birlikte yeniden hayat bulduğunu vurguladı.

Açılış törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Başkan Pehlivan ve protokol üyeleri, törenin ardından tornaların başına geçerek çömlek yaptı ve raku gösterisiyle açılış coşkusu doruğa ulaştı.

Açılış etkinlikleri yalnızca festivalle sınırlı kalmadı. Festival alanında bulunan Aynısefa Kafe de düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Modern mimarisi ve zengin menüsüyle dikkat çeken kafe, vatandaşların ilgisini ilk günden çekti.

Festivalin ilk günü etkinliklerle dolu geçti. Hemhal Sanatsal Seramik Sergi ve Yarışması, Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması ve Sergisi büyük ilgi görürken, Menemen Toprağında Yeni Kullanım Alanları panelinde Doç. Dr. Füsun Çövenoğlu moderatörlüğünde Hasan Ursavaş, Reyaz Badaruddin, Verda Sipahi ve Metin Ertürk konuştu. Festival sohbetlerinde ise seramik sanatının duayeni Bingül Başarır, 65 yıllık deneyiminden kesitler paylaşarak seramik sanatına dair önemli bilgiler aktardı.

Gün boyunca gerçekleştirilen workshop etkinlikleri, çocuk atölyeleri, müzik dinletileri ve alternatif pişirim teknikleri sunumları, ziyaretçiler ve sektör paydaşları tarafından yoğun ilgi gördü. Menemen Çömlek Festivali, hem kültürel mirası yaşatmayı hem de uluslararası bir buluşma noktası olmayı sürdürüyor.