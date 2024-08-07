Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları, rakiplerini birer birer devirmeye devam ediyor. Grup aşamalarında Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti’ni yenen millilerimiz, gruptaki son maçında İtalya’ya kaybederek ikinci sırada yer almıştı. Çeyrek finali garantileyen millilerimizin rakibi ise Çin olmuştu. 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2’lik galibiyetle ayrılan millilerimiz, adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları yarı final maçı ne zaman ve saat kaçta?

Millilerimizin yarı finaldeki rakibi, İtalya-Sırbistan maçının galibi oldu. İtalya, çeyrek finalde Sırbistan'ı geçerek yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu. Filenin Sultanları’nın yarı final maçı ise 8 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak.

Türkiye-İtalya Voleybol yarı final maçı hangi kanalda?

Millilerimizin İtalya ile karşı karşıya geleceği yarı final müsabakası, TRT1 veya TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek. Diğer yarı final müsabakası ise ABD ile Brezilya arasında oynanacak. Bu eşleşmelerden galip gelen taraflar finalde karşılaşacaklar.

Maçın önemi ve beklentiler

Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya'yı yenmesi halinde hem finale yükselecek hem de madalyayı garantileyecek. Bu kritik karşılaşmada takımımızın göstereceği performans, Türkiye'yi bir kez daha gururlandırma potansiyeline sahip.