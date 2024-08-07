İzmir'de vapur sefer saatleri, 6 Ağustos 2024 itibarıyla yeniden düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan yolcu taleplerine hızlı ve konforlu bir şekilde yanıt vermek amacıyla bazı hatlarda ek seferler başlattı. İzmir Körfezi'nde hizmet veren vapur ve feribot seferleri, yolcuların iş ve tatil planlarına uygun olarak düzenlendi.

Ek seferlerle rahat yolculuk

Yolcuların yoğun olarak tercih ettiği hatlarda ek seferler konularak, bekleme süreleri azaltıldı ve ulaşım daha hızlı hale getirildi. Bu düzenleme ile özellikle yaz aylarında artan yolcu sayısına çözüm üretilmiş oldu.

İzmir İZDENİZ'in güncellenmiş vapur ve arabalı vapur sefer saatlerine ulaşmak için buraya tıklayın.