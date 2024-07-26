Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda sürpriz bir değişiklik yaşandı. İlk açıklanan kadroda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin'in yerine İlkin Aydın'ın dahil edilmesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve tepkilere neden oldu.

Değişikliğin sebebi bilinmiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk açıklanan 12+1 kişilik kadrosunda yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde kadrodan çıkarıldı. Yerine İlkin Aydın dahil edilirken, Beyza Arıcı ise +1 olarak kadroda kalmaya devam ediyor. Bu değişiklik, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Menajerlik şirketinin paylaşımları

Tuğba Şenoğlu İvegin'in menajerlik şirketi, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaparak durumu yorumladı. Şirket, Bakara Suresi 216. ayetini paylaşarak "Sizin için şer görünende hayır, hayır görünende şer vardır. Siz bilmezsiniz Allah bilir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Olimpiyatlar sonrasını bekleyelim, şimdilik bu kadar. Desteğiniz için teşekkür ederiz" şeklinde bir açıklama daha yapıldı.

Takımın olimpiyat maç programı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grup aşamasında üç maç oynayacak. Maç programı şu şekilde:

29 Temmuz: 10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos: 10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos: 10.00 Türkiye - İtalya