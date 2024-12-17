Tayland’da düzenlenecek olan 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda Filenin Sultanları, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile E Grubu'nda mücadele edecek.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası’nın grup kuraları Tayland’da çekildi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 1. torbadan seri başı olarak katıldığı kura çekiminde E Grubu’na düştü. Türkiye'nin rakipleri Kanada, Bulgaristan ve İspanya oldu.

Turnuva, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde Tayland'da gerçekleşecek.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası grupları:

A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E Grubu: TÜRKİYE, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

Grup karşılaşmalarının ardından, her gruptan ilk iki sıradaki takımlar bir üst tura çıkacak. Sonraki turda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final maçları oynanacak.